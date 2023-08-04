NASA сохраняет надежду на восстановление контроля над «Вояджером-2» после его потери

Американское аэрокосмическое агентство NASA признало факт потери контроля над зондом «Вояджер-2». Это случилось в результате отправки серии команд, которые привели к тому, что антенна космического аппарата оказалась отвернута от Земли на 2 градуса.
Американское аэрокосмическое агентство NASA признало факт потери контроля над зондом «Вояджер-2». Это случилось в результате отправки серии команд, которые привели к тому, что антенна космического аппарата оказалась отвернута от Земли на 2 градуса.
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