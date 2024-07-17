В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту убийства жительницы города Казани

16 июля 2024 года в квартире одного из домов по улице Ютазинской города Казани обнаружено тело 76-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений, а также ее 80-летнего супруга, который, по предварительным данным, расправившись с женой, свел счеты с жизнью.