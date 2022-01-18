Минэнерго Казахстана предложило ужесточить контроль за вывозом ГСМ в соседние страны

АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Казахстана предлагает принять дополнительные меры, направленные на недопущение перетоков горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соседние страны, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.
АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Казахстана предлагает принять дополнительные меры, направленные на недопущение перетоков горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соседние страны, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.
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