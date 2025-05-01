Фотосессия - 1 тысяча рублей. На Зеленом острове в Омске открывается альпака-парк. Узнали, сколько стоят билеты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Фотосессия - 1 тысяча рублей. На Зеленом острове в Омске открывается альпака-парк. Узнали, сколько стоят билеты.