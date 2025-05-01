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Новости Омска

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Фотосессия - 1 тысяча рублей. На Зеленом острове в Омске открывается

Фотосессия - 1 тысяча рублей. На Зеленом острове в Омске открывается альпака-парк. Узнали, сколько стоят билеты.

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