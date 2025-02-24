Экономисты бьют тревогу из-за «неудовлетворительного» пенсионного обеспечения в России

Россияне с низкими зарплатами получают пенсии, которые не обеспечивают удовлетворение их базовых потребностей, а гражданам с высокими зарплатами пенсионные выплаты не компенсируют утраченный заработок в необходимой мере.
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