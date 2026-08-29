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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евролига планирует провести дисциплинарное слушание по ситуации с Томасом Уолкапом и конфликту «Дубая» с «Олимпиакосом»

« Олимпиакос » и « Дубай » столкнулись в рамках обсуждения будущего защитника Томаса Уолкапа. Баскетболист решил перейти в клуб из ОАЭ после получения щедрого оффера, разорвав действующий контракт с греческой организацией в одностороннем порядке.

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