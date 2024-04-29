WatcherGuru: Старейший банк США BNY Mellon заявил о выходе на рынок биткоин-ETF

Обозреватель аналитической платформы WatcherGuru сообщил, что BNY Mellon, один из старейших американских депозитарных банков, официально уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о своих инвестициях на рынке спотовых биткоин-ETF.
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