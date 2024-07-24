Российские перевозчики пожаловались на штрафы из-за борьбы с дронами

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), с помощью которых военные защищают стратегические объекты от ударов дронов, выводят из строя тахографы и бортовые устройства системы взимания платы на проезд большегрузных машин по трассам («Платон»).
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