Заноза

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Евросоюз готовится к войне с Россией

Евросоюз готовится к войне с Россией

То, о чем предпочитали не говорить, значительно закатывая глаза, и делали вид, что недоумевают, о чем таком шепчутся в кулуарах разнообразных саммитов и заседаний, уже несколько дней как перестало быть и тайной, и секретом, и табу Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий Европа, по крайней мере две страны — основательницы ЕС, Германия и Франция, сменила регистр обсуждения, и сейчас прямое военное столкновение с Россией для Берлина и Парижа больше не геополитическая гипотеза, а геополитическая реальность.

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