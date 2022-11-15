Евросоюз готовится к войне с Россией

То, о чем предпочитали не говорить, значительно закатывая глаза, и делали вид, что недоумевают, о чем таком шепчутся в кулуарах разнообразных саммитов и заседаний, уже несколько дней как перестало быть и тайной, и секретом, и табу Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий Европа, по крайней мере две страны — основательницы ЕС, Германия и Франция, сменила регистр обсуждения, и сейчас прямое военное столкновение с Россией для Берлина и Парижа больше не геополитическая гипотеза, а геополитическая реальность.