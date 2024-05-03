Известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков поделился мнением о необходимости принятия закона о сатисфакции в отношении стран, участвовавших в войне против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии