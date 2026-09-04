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Татар-информ

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На видео попало, как на мотопробеге по Миллениуму столкнулись женщины на байках

На видео попало, как на мотопробеге по Миллениуму столкнулись женщины на байках

Видео ДТП на мосту «Миллениум» в Казани, произошедшее 29 августа во время мотопробега, обнародовала городская Госавтоинспекция.

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