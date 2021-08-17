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Газовые запасы Украины оказались на 30 процентов ниже прошлогодних

Газовые запасы Украины оказались на 30 процентов ниже прошлогодних

Газовые запасы в подземных хранилищах Украины сократились на 30 процентов по сравнению с 2020 годом. К настоящему моменту объем голубого топлива страны составляет 17,6 миллиарда кубометров — это 57 процентов от максимально возможного объема.

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