Газовые запасы Украины оказались на 30 процентов ниже прошлогодних

Газовые запасы в подземных хранилищах Украины сократились на 30 процентов по сравнению с 2020 годом. К настоящему моменту объем голубого топлива страны составляет 17,6 миллиарда кубометров — это 57 процентов от максимально возможного объема.
Газовые запасы в подземных хранилищах Украины сократились на 30 процентов по сравнению с 2020 годом. К настоящему моменту объем голубого топлива страны составляет 17,6 миллиарда кубометров — это 57 процентов от максимально возможного объема.
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