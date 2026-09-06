Пациентка умерла от сепсиса после лечения гормонами в клинике Саранска

Муж считает, что женщину лечили неправильно и с нарушением санитарных норм.Как рассказал Алексей, его супруга, 36-летняя Кристина, обратилась в клинику к ревматологу Вере Морозовой из клиники «НОВОМЕД-ЭМ» с жалобой на боли в суставах.