Взрывоопасная ревность.

Чрезмерно высокий градус чувств экс-шинника едва не стал причиной серьезного ЧП. Лишь по счастливой случайности пасторальная тишина небольшой бобруйской улочки с милым названием Рябиновая не была нарушена грохотом взрыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии