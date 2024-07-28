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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Взрывоопасная ревность.

Взрывоопасная ревность.

Чрезмерно высокий градус чувств экс-шинника едва не стал причиной серьезного ЧП. Лишь по счастливой случайности пасторальная тишина небольшой бобруйской улочки с милым названием Рябиновая не была нарушена грохотом взрыва.

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