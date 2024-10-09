Почему в Москве растут продажи элитной недвижимости

Фото: mos.ru Продажи высококлассных апартаментов в Москве достигли рекордных значений. По состоянию на конец сентября в этом сегменте было зарегистрировано свыше 1,3 тысячи сделок на общую сумму около 174 миллиардов рублей, согласно данным аналитиков консалтинговой компании NF Group.