В Котовске открылась фотовыставка тамбовского художника Сергея Рудакова

В городском музее Котовска открылась новая экспозиция тамбовского фотохудожника Сергея Рудакова. Мастер, являющийся членом Союза фотохудожников России, а также Тамбовского фотографического и Русского географического обществ, хорошо знаком местной публике по предыдущим выставкам.