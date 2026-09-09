Жителей Капотни познакомят с историей Великого Новгорода

Клуб «Жемчужины России» в Капотне приглашает всех любителей познавательного досуга совершить 9 сентября виртуальное путешествие в один из самых древних городов нашей страны — Великий Новгород.
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