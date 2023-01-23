Из Челябинска в Волноваху и Ясиноватую отправили 20 тонн продуктов и стройматериалов

Исполняющий обязанности регионального исполкома партии "Единая Россия" Владимир Шубин проинформировал, что из Челябинска в Донбасс отправили 20 тонн продуктов и стройматериалов, а также снегоуборочную технику, сообщает информационный портал Ura.