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Из Челябинска в Волноваху и Ясиноватую отправили 20 тонн продуктов и стройматериалов

Из Челябинска в Волноваху и Ясиноватую отправили 20 тонн продуктов и стройматериалов

Исполняющий обязанности регионального исполкома партии "Единая Россия" Владимир Шубин проинформировал, что из Челябинска в Донбасс отправили 20 тонн продуктов и стройматериалов, а также снегоуборочную технику, сообщает информационный портал Ura.

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