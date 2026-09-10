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Мерц обиделся и объявил бойкот Трампу

Мерц обиделся и объявил бойкот Трампу

REUTERS/Liesa Johannssen Громкий дипломатический скандал 10 сентября на первых полосах западных изданий: канцлер ФРГ Фридрих Мерц демонстративно отказался от разговора с главой Белого дома.

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