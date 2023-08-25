Спички - не игрушка

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Хотели походить на Третий рейх - не удивляйтесь результату

Хотели походить на Третий рейх - не удивляйтесь результату

Дуглас Макгрегор сравнил Украину с гитлеровской Германией. Полковник сравнивает ситуацию на Украине, в которой незалежная оказалась прямо сейчас, с ситуацией, в которой находились немцы осенью 1944 года.

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