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Царьград

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Ингушетия установила рекорд по дешевизне ресторанных ужинов

Ингушетия установила рекорд по дешевизне ресторанных ужинов

В Ингушетии ужин в ресторане стоит в среднем 1,6 тыс. рублей, что делает регион самым бюджетным по этому показателю в России.

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