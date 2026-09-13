Ингушетия установила рекорд по дешевизне ресторанных ужинов

В Ингушетии ужин в ресторане стоит в среднем 1,6 тыс. рублей, что делает регион самым бюджетным по этому показателю в России.
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