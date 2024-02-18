Подарил ещё два микроскопа благодаря подписчикам. Обзор на SVBony SM403 и SVBony SM202

﻿﻿Спасибо, друзья, за поддержку моего последнего поста о микроскопии. Со мной связался бренд-менеджер и предложил бесплатно еще две модели микроскопов с условием, что если эта статья наберет 1000 плюс, я отправлю им на обзор другие продукты.