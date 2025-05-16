В делегацию Украины вошел заподозренный в убийстве переговорщика генерал

В состав украинской делегации вошёл заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад, ранее упоминавшийся в контексте резонансного инцидента с гибелью финансиста Дениса Киреева — участника первых мирных переговоров между Россией и Украиной.
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