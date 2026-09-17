ВС РФ поразили дата-центр и предприятия ВПК на Украине

Последствия атаки на Киев, 17 сентября 2026 года © Alina Smutko/Reuters Российские войска в ночь на 17 сентября нанесли массированный удар по объектам в Киеве, Запорожье и Одесской области.
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