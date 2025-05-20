Аудиозапись допроса Джо Байдена показала его ограниченную дееспособность уже за год до выборов

И этого человека двигали в президенты Американское издание Axios опубликовало аудиозапись допроса экс-президента США Джо Байдена спецпрокурором Робертом Хьюром, расследовавшим дело о незаконном хранении секретных документов.
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