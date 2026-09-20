Ледникам на Земле к скорому времени предрекли печальную судьбу

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Брюссельского свободного университета создали интерактивный инструмент, который позволяет узнать, когда тот или иной ледник может исчезнуть при различных сценариях глобального потепления.
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