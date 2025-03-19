Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян любят пиво

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян любят пивоПочти половина (44%) россиян заявили, что вообще не употребляют пиво, 39% респондентов пьют только алкогольное пиво, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.