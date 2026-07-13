Образ Ларисы Гузеевой с седыми бровями для нового фильма вызвал споры в сети

Образ российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой для нового фильма вызвал споры в сети. Публикация появилась на странице онлайн-кинотеатра «Иви» в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).