Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 069 подписчиков

Образ Ларисы Гузеевой с седыми бровями для нового фильма вызвал споры в сети

Образ Ларисы Гузеевой с седыми бровями для нового фильма вызвал споры в сети

Образ российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой для нового фильма вызвал споры в сети. Публикация появилась на странице онлайн-кинотеатра «Иви» в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии