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Рогов: Два офицера морской пехоты ВСУ сдались в плен ВС РФ

Рогов: Два офицера морской пехоты ВСУ сдались в плен ВС РФ

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о сдаче в плен двух офицеров 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области — в районе села Крынки на левом берегу Днепра.

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