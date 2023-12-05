Рогов: Два офицера морской пехоты ВСУ сдались в плен ВС РФ

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о сдаче в плен двух офицеров 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области — в районе села Крынки на левом берегу Днепра.