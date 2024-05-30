Захарова предупредила НАТО об ответственности за удары ВСУ по территории России

Никакой дискуссии об использовании Украиной ракетного оружия большой дальности нет. Она выдумана западниками, которые повышают градус эмоциональности, потому что в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении ударов по территории РФ, заявила 30 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
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