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Захарова предупредила НАТО об ответственности за удары ВСУ по территории России

Захарова предупредила НАТО об ответственности за удары ВСУ по территории России

Никакой дискуссии об использовании Украиной ракетного оружия большой дальности нет. Она выдумана западниками, которые повышают градус эмоциональности, потому что в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении ударов по территории РФ, заявила 30 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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