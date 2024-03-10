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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«За два месяца не было сделано ничего нового и интересного. Клубы проходят в лигу не потому, что они лучше, а потому, что другие просто нули». Егоров о новых командах

«Клубы, которые заходят в лигу, ворочают десятками миллионов рублей. Кто-то получает деньги от государства, кому-то помогают букмекеры.

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