Президент России Владимир Путин провёл встречу с победителями конкурса «Лидеры России» в Кремле. Заведующая отделением хирургии новорожденных ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» Юлия Шугина рассказала президенту, что оперирует новорожденных, «которые едва помещаются на ладони».
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