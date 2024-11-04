Англосаксы готовят Европу к большой авантюре против Российской Федерации в случае провала Киева. С соответствующим заявлением выступил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров, информирует ТАСС.
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