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Лавров: англосаксы готовят Европу к авантюре против РФ в случае провала Киева

Лавров: англосаксы готовят Европу к авантюре против РФ в случае провала Киева

Англосаксы готовят Европу к большой авантюре против Российской Федерации в случае провала Киева. С соответствующим заявлением выступил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров, информирует ТАСС.

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