Бывший абсолютный чемпион мира по двум весовым категориям, боксёр Александр Усик, считавшийся защитником православия, подарил пояс чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC «вдохновителю всех побед и защитнику христианства» Владимиру Зеленскому.
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