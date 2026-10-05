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Де Минаур об улучшении игры после командных турниров: «Мне не хватало какой-то встряски»

Алекс де Минаур рассказал, что помогло ему улучшить результаты после неудачного отрезка сезона. Сегодня австралиец вышел в финал турнира в Пекине, обыграв Хуберта Хуркача со счетом 6:4, 3:2, отказ.

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