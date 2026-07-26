В США раскрыли роль Трампа в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп создает пространство для проведения переговоров с Ираном. Роль американского лидера в конфликте с Тегераном обозначил представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.
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