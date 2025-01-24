Женщина разбилась, выскользнув из подвесной системы параплана

38-летняя гражданка Польши Паулина Бискуп проводила отпуск с друзьями в Боготе, Колумбия. 21 января она отправилась в свой последний полёт на параплане в городе Ролданильо, известном как мировая столица парапланеризма.
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