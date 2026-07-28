США попали в Иране в ловушку эскалации

Судя по тому, как неудачно для Вашингтона протекает война с Ираном, проблемы американцев во многом стали результатом просчетов советников президента ТрампаСША попали в Иране в ловушку эскалации читайте на monocle.
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