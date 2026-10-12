«Часть дизеля – нам!» – Зеленский угрожает сорвать сделку между Россией и США

Киев должен получать свою долю с дизельной сделки между Россией и США, иначе Украина усилит удары по российским НПЗ и торговому флоту.
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