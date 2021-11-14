Поляки выбрасывают яблоки на свалку. Эффект контрсанкций России. Фото из интернета. Сельскохозяйственные производители из Польши имели довольно большой рынок своей продукции в России.
Россия наступает. Польские фермеры в пaнике, им приходится пожинать плоды посеянные политиками
Комментарии
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Александр Бабин
Украина уже питается турецкими мандаринами ну сейчас для разнообразия власти Украины предложат украинцам есть польские яблоки.
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11 час.
Сергей Голоцуков
Постойте еще по паре блоков на КАЭ и ВАЭ и виноделы Европы тоже будут очень не довольны.
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11 час.
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