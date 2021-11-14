Россия наступает. Польские фермеры в пaнике, им приходится пожинать плоды посеянные политиками

Александр Бабин Украина уже питается турецкими мандаринами ну сейчас для разнообразия власти Украины предложат украинцам есть польские яблоки.

Сергей Голоцуков Постойте еще по паре блоков на КАЭ и ВАЭ и виноделы Европы тоже будут очень не довольны.