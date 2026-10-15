Чусовской суд признал 21-летнего жителя Верхнечусовских Городков виновным по двум эпизодам склонения знакомого несовершеннолетнего к употреблению наркотиков в июне 2025-го и марте 2026 года.
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