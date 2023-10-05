Эксперты Barclays считают, что только обвал акций может спасти рынок облигаций, пишет Bloomberg.По мнению аналитиков британского банка, не существует волшебного уровня доходности, при достижении которого автоматически будет привлечено достаточное количество покупателей, чтобы спровоцировать устойчивый рост облигаций.