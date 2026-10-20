Исправление важно для восстановления истории влияния солнечной активности на электрическую связь В 2013 году историк космонавтики Уильям Кейд из Университета Бейлора (Baylor University) обнаружил в старом выпуске журнала Nature сообщение о том, что сильное магнитное возмущение задержало экспресс в английском Эксетере в 1841 году.
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