Исправление важно для восстановления истории влияния солнечной активности на электрическую связь В 2013 году историк космонавтики Уильям Кейд из Университета Бейлора (Baylor University) обнаружил в старом выпуске журнала Nature сообщение о том, что сильное магнитное возмущение задержало экспресс в английском Эксетере в 1841 году.