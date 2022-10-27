Вашингтон раньше намеченного модернизирует свои ядерные силы в Европе

Соединенные Штаты решили ускорить размещение модернизированных термоядерных бомб B61-12 в Европе. По информации издания Politico, их планируют доставить на европейские базы НАТО уже в декабре, при этом изначально планировалось сделать это весной 2023 года.
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