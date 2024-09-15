Звезда "Властелина колец" Иэн Маккеллен рассказал, что о Голлуме снимут два фильма

Исполнитель Гендальфа сказал, что примет решение о возвращении во франшизу после того, как почитает сценарий Актер Иэн Маккеллен, снявшийся в роли Гендальфа в фильмах "Хоббит" и "Властелин колец", прокомментировал свое возможное участие в следующем фильме франшизы.