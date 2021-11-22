Благоевич обратился к «Каспию»: «Вы помогли мне почувствовать себя гражданином Казахстана»

Покинувший «Каспий» главный тренер Срджан Благоевич, подписавший контракт с «Астаной», обратился к бывшему клубу.

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