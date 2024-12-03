Долгое время РЖД. Взгляд на структурную реформу МПС-РЖД в долгосрочной ретроспективе позволяет увидеть то, что не заметно в краткосрочном периоде

В ноябре 2024 г. в Российском университете транспорта (МИИТ) в рамках цикла встреч студентов с лучшими отраслевыми экспертами состоялись две лекции известного учёного, эксперта Института экономики инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, к.