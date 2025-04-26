Российские бойцы предотвратили разглашение позиций под покровским огнем

Российские военнослужащие предотвратили обнаружение своих позиций на покровском направлении. Под руководством бойца по позывному "Вайс" они вызвали огонь на себя, что заставило штурмовую группу ВСУ отступить.
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