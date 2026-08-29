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Ощущается по-особому: как понять, что у вас — головная боль напряжения

Ощущается по-особому: как понять, что у вас — головная боль напряжения

Головная боль стала привычным фоном рабочих будней для многих. Мы привыкли глушить дискомфорт таблеткой, списывая тяжесть в затылке на погоду или усталость после трудовой недели.

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