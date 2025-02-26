Жители ЯНАО оставили 14 жалоб на стихийные свалки в новом экосервисе

Ямальцы начали использовать новый сервис «Общественный земельный контроль». Через него любой желающий может сообщить властям о стихийной свалке и использовании земли не по назначению, рассказали «Север-Прессу» в департаменте имущественных отношений ЯНАО.
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